Schlägerei im Saarland: Zu dritt auf am Boden liegenden Mann eingetreten

LANDSWEILER-REDEN. Am gestrigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Dabei wurde durch eine Zeugin beobachtet, dass drei Personen auf einen Mann am Boden eintreten.

Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht. Vor Ort konnte jedoch niemand der Beteiligten mehr angetroffen werden. Nach Angaben der Zeugin sei der Geschädigte mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Die anderen Beteiligten haben sich vermutlich mit einem Fahrzeug entfernt.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06821/2030, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)