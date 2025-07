++ Trier-Nord: SWT-Großbaustelle bleibt bis Mitte August – und dann kommt noch mehr! ++

TRIER. Wer in diesen Tagen durch den Trierer Norden fährt, braucht starke Nerven! Die Großbaustelle an der Kreuzung Wasserweg / Franz-Georg-Straße / Schöndorfer Straße sorgt weiterhin für massive Verkehrsbehinderungen – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Ursprünglich war der 27. Juli als mögliches Abschlussdatum im Gespräch – doch jetzt ist klar: Die Sperrungen und Umleitungen bleiben mindestens bis zum 15. August bestehen, wie Stadtwerke auf lokalo.de-Nachfrage mitteile. Und selbst danach geht es direkt weiter.

Was ist passiert?

Nach einem Wasserrohrbruch im Wasserweg mussten die Stadtwerke Trier (SWT) handeln. Seit Anfang Juli wird dort die Trinkwasserleitung erneuert, dazu kommen Reparaturen an der Fahrbahn, Verkehrsinseln und Markierungen. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um weitere Baumaßnahmen im Umfeld gleich mit umzusetzen.

So ist die aktuelle Verkehrsregelung – ein Überblick

Schöndorfer Straße: Nur noch einseitig befahrbar

Seit 8. Juli bis 15. August : Nur stadtauswärts links abbiegen in den Wasserweg möglich (Richtung Hauptfriedhof/REWE).

Keine Durchfahrt in Richtung Franz-Georg-Straße oder Kürenz.

Letzte Ferienwoche (11.–15. August): Nur eine Spur je Richtung – bitte mit Verzögerungen rechnen!

Franz-Georg-Straße: Sackgasse für Durchreisende

Weder Durchfahrt in die Schöndorfer Straße noch Abbiegen in den Wasserweg möglich – bitte großräumig umfahren!

Avelsbacher Straße: Teilweise freie Fahrt

Von Kürenz kommend: Fahrt Richtung Metternichstraße/Verteilerkreis möglich .

Kein Abbiegen in Richtung Hauptfriedhof oder Schöndorfer Straße stadteinwärts.

Zufahrt zu Gewerbe weiterhin möglich

Blumen Lambert und Bowling Room bleiben aus Richtung Trier-Nord und Kürenz erreichbar.

Busverkehr: Linie 30/86 auf Umleitung

Die Busse der Linien 30 und 86 fahren eine geänderte Route:

Richtung Kürenz / Uni Campus 2: über Nells Park – Herzogenbuscher Straße – Wasserweg – Schöndorfer Straße – Schönbornstraße.

Richtung Trier-Nord: in umgekehrter Reihenfolge.

Wie geht’s weiter?

Nach dem Abschluss der Arbeiten im Kreuzungsbereich steht schon der nächste Bauabschnitt an: Wasserweg / Metternichstraße ist als Nächstes dran. Die genauen Verkehrsregelungen werden noch bekannt gegeben – mit weiteren Einschränkungen ist aber zu rechnen.

Kontakt & Informationen

Fragen zur Baumaßnahme: Stadtwerke Trier, ☎ 0651 717-3600

Busumleitungen: Stadtbuscenter Treviris-Passage, ☎ 0651 717273

Fazit: Autofahrer brauchen Geduld

Was als Reparaturmaßnahme begann, entwickelt sich immer mehr zur echten Geduldsprobe für Autofahrer in Trier-Nord, Kürenz und rund um den Wasserweg. Die Großbaustelle bleibt länger als gedacht – und es wird noch weitergebaut. Pendler sollten weiterhin mehr Zeit einplanen und auf Bus oder alternative Routen ausweichen.