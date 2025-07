Trier Nord: Roonstraße ab Freitag wieder offen – Franz-Georg-Straße bleibt gesperrt!

Trier. Gute Nachrichten für alle Pendler und Anwohner in Trier Nord: Nach den massiven Verkehrsbehinderungen durch zwei Wasserrohrbrüche in der vergangenen Woche kommt nun erste Entlastung. Ab Freitag, 11. Juli, wird die Roonstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Asphaltarbeiten abgeschlossen

Am Donnerstag, 10. Juli, wurde in der Roonstraße die neue Asphaltdecke eingebaut. Ab Freitag stehen damit beide Fahrspuren wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Lediglich eine kleine Markierungsfläche (ca. zehn Meter) wird zu einem späteren Zeitpunkt noch ergänzt.

Mit der Öffnung der Roonstraße normalisiert sich auch der Verkehrsfluss an mehreren Knotenpunkten in Trier Nord.

Änderungen im Verkehr

Ostallee & Bismarckstraße : Sperrung der linken Fahrspur stadtauswärts aufgehoben, Verkehr wieder zweispurig.

Knotenpunkt Bismarckstraße/Moltkestraße/Roonstraße : Alle Zufahrten wieder frei, Umleitungen entfallen.

Wasserweg : Sperrung der Abbiegespuren in den Wasserweg wird aufgehoben. Die Durchfahrt Richtung Innenstadt ist wieder möglich.

Franz-Georg-Straße & Wasserweg: Sperrung bleibt bestehen. Die Straße bleibt voraussichtlich bis Freitag, 25. Juli, gesperrt, da hier die Trinkwasserleitungen komplett erneuert und unterspülte Fahrbahnteile repariert werden müssen.

Busverkehr: Das ändert sich ab Freitag

Linien 2 & 4 : Weiterhin über Balduinsbrunnen, Hauptbahnhof kann noch nicht angefahren werden.

Linien 3, 13, 73, 83 & 7 : Ab Freitag wieder über Hauptbahnhof, Moltkestraße und Roonstraße.

Linien 11 & 76 : Weiterhin Umleitung über Herzogenbuscher Straße und Wasserweg.

Linie 30 : Neue Route ab Nells Park über Herzogenbuscher Straße, Wasserweg und Schöndorfer Straße.

Linien 81–89: Ab Freitag, 11. Juli, ab 18:45 Uhr wieder normaler Betrieb über Hauptbahnhof. Ab 20:45 Uhr gelten die Anschlüsse am Hauptbahnhof wieder.

Arbeiten an der Franz-Georg-Straße dauern an

Die Situation bleibt in Teilen angespannt: Die Kreuzung Wasserweg/Franz-Georg-Straße/Schöndorfer Straße bleibt weiterhin voll gesperrt. Hier laufen umfangreiche Arbeiten an der Trinkwasserleitung und an der beschädigten Fahrbahn.

Die Stadtwerke Trier bitten weiterhin um Geduld und bedanken sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.