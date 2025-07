Update: Wasserrohrbrüche in Trier – Vollsperrung und Busumleitungen

TRIER. Für die Reparatur eines akuten Wasserrohrbruchs ist der Kreuzungsbereich Franz-Georg-Straße/Wasserweg am heutigen Dienstag, 8. Juli 2025, 5.00 Uhr, kurzfristig voll gesperrt worden. Wegen eines zweiten Rohrbruchs musste die Roonstraße voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird aktuell über die Paulinstraße und Güterstraße umgeleitet. Zu den Ursachen und zur Dauer der Reparaturarbeiten kann noch keine Aussage getroffen werden, aktuell werden die Schäden eingehend lokalisiert und Reparaturmaßnahmen eingeleitet.

Busumleitungen

Die Busse der Linien 1 und 11 werden in beiden Richtungen über die Herzogenbuscher Straße umgeleitet. Die Linie 30 in Richtung Uni Campus 2/Waldrach werden ab Weberbach über Hauptbahnhof, Bismarckstraße, Theodor-Heuss-Allee, Paulinstraße und Herzogenbuscher Straße zum Nells Park geleitet. In Richtung Innenstadt fährt die Linie 30 die Umleitung ab Nells Park in umgekehrter Reihenfolge.

Kontakt:

Technischer Kundenservice: 0651 717273

SWT-Stadtbus-Center: 0651 71 72 73.

Aktuelle Infos unter www.swt.de (Quelle: SWT)