Plein: Unbekannte zerstören Mobiliar an Aussichtspunkt – Belohnung für Hinweise ausgelobt

PLEIN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an der Ruheoase beim Aussichtspunkt der Marienkapelle nahe der K21 in Plein (VG Wittlich-Land) gemeldet.

Unbekannte Täter hatten das dort aufgestellte Mobiliar mit roher Gewalt aus der Bodenverankerung gerissen und anschließend in einen angrenzenden Abhang geworfen.

Umfangreicher Schaden durch Vandalismus

Der durch den Vandalismus entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die beschädigten Tische und Bänke müssen nun von der Gemeinde Plein wiederhergestellt bzw. ersetzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert Spuren am Tatort.

Belohnung für Hinweise zur Aufklärung

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ortsgemeinde Plein hat eine Belohnung in Höhe von 300 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung und Überführung der Täter führen. Zeugen können sich auf der Dienststelle melden.