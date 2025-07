Saarburg: Reifenstecher schlägt auf Supermarkt-Parkplatz zu – Die Polizei sucht Zeugen!

SAARBURG – Wie die Polizeiinspektion Saarburg mitteilt, kam es am Samstag, 12.07.2025, im Zeitraum von 17.00-17.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufzentrums in Saarburg, „Am Leukbach“ zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW Ford Mondeo mit Saarburger Zulassung.

Bisher unbekannte Täter stachen vermutlich mittels eines spitzen feststehenden Gegenstands den Hinterradreifen der Beifahrerseite platt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.