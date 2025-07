Trier-Land: Neue Feuerwehrfahrzeuge eingesegnet

TRIER-SIRZENICH – Reichlich „Segen“ von oben erhielten die neuen Fahrzeuge, die künftig bei der Feuerwehr Trier-Land im Einsatz sind.

Pfarrer Leinen konnte die Einsegnung nur „gut beschirmt“ vornehmen. Der Freude der Sirzenicher Feuerwehrkameraden über das neue Mannschaftstransport-Fahrzeug (ELW light) mit entsprechendem Anhänger „Tierrettung“ tat das Wetter sicher keinen Abbruch. Die FW Sirzenich ist gemeinsam mit der FW Trierweiler schwerpunktmäßig zuständig für die Tierrettung in der Verbandsgemeinde Trier-Land. Der 8-Sitzer-VW Crafter ersetzt das reparaturanfällige alte Mehrzweckfahrzeug (MZF 1) und dient künftig als Einsatzleitwagen und als Fahrzeug für die Tierrettung in Trier-Land. Die Gesamtkosten liegen bei rund 90.000 Euro.

Bis zur Fertigstellung des Brand- und Ausbildungszentrums in Newel wird der Einsatzleitwagen (ELW 1) als Fahrzeug der VG-Führungsstaffel am Standort Sirzenich stationiert.

Der ELW 1 – ein Mercedes-Allrad-Sprinter – ist ausgestattet mit einer umfassenden Ausstattung vom Kommunikationscenter auf dem Funktisch über Unfalldatenspeicher bis zum pneumatischen Antennenmast und einer Scheinwerferbrücke und dient dem Einsatzleiter der Feuerwehr zur Führung, Koordination und Dokumentation sämtlicher Einsätze als Führungsunterstützungsfahrzeug. Die Gesamtkosten liegen bei 225.000 Euro. Der Landeszuschuss lag bei 39.000 Euro.

Der neue Kommandowagen (KdoW) der Wehrleitung Trier-Land – ein VW Tiguan mit Allradantrieb – hat inzwischen seine ersten „Dienststunden“ hinter sich. In den Gesamtkosten von rund 73.000 Euro sind die Kosten für die Funkausstattung und Ausbau plus Normbeladung inbegriffen. Von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gab es eine Zuwendung in Höhe von 12.000 Euro aus Feuerschutzsteuermitteln.

Die Fahrzeugsegnung war eingebettet in das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Sirzenich, das diese gemeinsam mit zahlreichen Gästen mit einem zweitägigen Fest gebührend feierte.

Bürgermeister Michael Holstein betrachtete es als Zeichen der Hoffnung, dass sich in der Feuerwehr Sirzenich 30 Frauen und Männer und 14 Kinder in der Jugendfeuerwehr aktiv ehrenamtlich engagieren.

Die Menschen in Sirzenich könnten sich auf ihre Feuerwehr verlassen. Dass es auch in Zukunft so bleibt, dafür brauche es die richtigen Rahmenbedingungen. Daran arbeite die Verbandsgemeinde Trier-Land intensiv wie sich in der Beschaffung neuer Fahrzeuge und dem Bau neuer Feuerwehrgerätehäuser zeige“, so der Bürgermeister, der den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden abschließend wünschte, dass sie unversehrt aus den Einsätzen zurückkehren mögen.