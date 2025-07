ZELTINGEN-RACHTIG: Sturz am Moselufer – Fahrradfahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen

ZELTINGEN-RACHTIG – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Mittwoch, dem 9. Juli 2025, gegen 11.15 Uhr, auf dem Rad-/Fußweg am Moselufer in Höhe der Ortslage Zeltingen-Rachtig.

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Unfallhergang: Behinderung durch Fußgänger

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 11-köpfige Radfahrergruppe aus Schweden den gemeinsamen Rad-/Fußweg. Die Gruppe war im Rahmen einer Benefiztour von Erden in Richtung Graach unterwegs. In Höhe von Zeltingen-Rachtig kam der Gruppe ein männlicher Fußgänger entgegen. Dieser soll sich, nach Angaben der Radfahrenden, bewusst behindernd auf den Weg gestellt haben, sodass die Radfahrergruppe abrupt abbremsen musste.

Die 23-jährige Teilnehmerin, die sich im Tross befand, bemerkte die Situation offenbar zu spät. Beim Versuch, auszuweichen, stürzte sie eine etwa 3 Meter hohe Böschung hinunter und blieb dort bewusstlos liegen.

Umfangreicher Rettungseinsatz und Zustand der Verletzten

Feuerwehrkräfte und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort, um die verletzte Fahrradfahrerin zu bergen. Nach der Erstversorgung wurde sie umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach ersten polizeilichen Informationen besteht aktuell keine Lebensgefahr, obwohl die erlittenen Kopfverletzungen als schwerwiegend eingestuft werden.

Fußgänger flüchtet von der Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen

Der beteiligte Fußgänger hat sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei hat eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Beschreibung des Fußgängers:

Es soll sich um einen schlanken Mann im Alter von 60-70 Jahren handeln, mit einem Dreitage-Bart. Er war bekleidet mit einer Jeans, einem blauen Oberteil und einer Basecap. Zudem soll er einen alkoholisierten Eindruck gemacht haben.

Die Polizei Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fußgänger geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.