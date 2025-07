++ Nach Unfall: Rund 50 Schiffe stecken vor beschädigter Moselschleuse fest ++

ST. ALDEGUND. Rund 50 Schiffe warten zurzeit auf eine Schleusung an der beschädigten Moselschleuse bei St. Aldegund im Landkreis Cochem-Zell.

Dies teilte das Bundesverkehrsministerium am Mittag mit. Am Mittwochnachmittag hatte ein Fahrgastschiff das Schleusentor gerammt. Drei Menschen wurden verletzt, das Tor wurde stark beschädigt. Die Schleuse in Sankt Aldegund stellte ihren Betrieb bis auf weiteres ein. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.