Kollision am Bahnübergang: Bundespolizei Trier sucht Zeugen

ANDERNACH/TRIER – Bereits am 11. April 2025 ereignete sich gegen 12.30 Uhr ein Zwischenfall am Bahnübergang Koblenzer Straße in Andernach. Ein Personenwagen stieß dort mit einer Rangierabteilung der Bahn zusammen.

Der Vorfall zog umgehend Ermittlungen der Bundespolizei Trier nach sich, um die genauen Umstände zu klären.

Fehlverhalten trotz eindeutiger Warnzeichen?

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Bundespolizei Trier übersah die Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes SL die aktive Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs. Die Kollision ereignete sich, als der Pkw während eines Abbiegevorgangs mit dem Güterzug zusammenprallte. Besondere Brisanz erhält der Fall dadurch, dass andere Verkehrsteilnehmer, die vor dem Übergang warteten, durch wiederholtes Hupen auf das drohende Unglück aufmerksam gemacht hatten. Ihre Warnungen konnten den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Zeugen gesucht: Bundespolizei bittet um Mithilfe

Die Bundespolizei Trier bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Aufklärung des genauen Unfallhergangs. Personen, die Angaben zum Geschehen am Bahnübergang Koblenzer Straße am 11. April 2025 oder zum Verhalten der beteiligten Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651 – 43678-0 zu melden.