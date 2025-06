Region: Sommerlicher Wochenstart – Mittwoch Hitze und kräftige Gewitter

OFFENBACH. Am Rande eines Sturmtiefs über Skandinavien wird mit einer lebhaften Westströmung warme Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland herangeführt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Der heutige Montag wird wechselnd bewölkt, im Norden sind einzelne Schauer möglich, im Süden bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad in der Eifel und 29 Grad in der Vorderpfalz, in Hochlagen um 20 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind um West mit starken, in Hochlagen stürmischen Böen. In der Nacht zum Dienstag wird es bei deutlich nachlassendem Wind gering bewölkt und niederschlagsfrei bei einem Temperaturrückgang auf 14 bis 10, im Bergland örtlich bis 7 Grad.

Für den morgigen Dienstag sagen die Meteorologen zwischen Eifel und Westerwald teils wolkiges, sonst heiteres und niederschlagsfreies Wetter voraus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 23 Grad in der Eifel und 29 Grad am Oberrhein, in Hochlagen um 20 Grad. Mäßiger Wind weht aus Südwest bis West, in Hochlagen mit starken Böen. Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich im Süden klar, im Norden wolkig oder stark bewölkt und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 17 bis 13 Grad.

Am Mittwoch überwiegend wird das Wetter heiter und niederschlagsfrei bei einer Erwärmung auf 31 bis 34, in Hochlagen auf 29 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest, zum Abend zeitweise auf Ost drehend. In der Nacht zum Donnerstag von Westen Bewölkungsverdichtung und aufkommende Schauer und teils kräftige Gewitter. Tiefstwerte zwischen 20 und 16 Grad. In Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen aus Südwest. Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. (Quelle: DWD)