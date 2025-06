PKW geht auf A61 in Flammen auf – Insassen retten sich hinter Schutzplanke

STROMBERG. Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz nach der Anschlussstelle Stromberg zu einem PKW-Brand. Die beiden 61- und 63-jährigen Insassen konnten den PKW eigenständig verlassen.

Sie brachten sich hinter der Schutzplanke in Sicherheit, ehe der Wagen vollends in Flammen aufging. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und löschte das Feuer.

Durch die starke Rauchentwicklung, die Löscharbeiten und den ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Richtungsfahrbahn Koblenz durch die Einsatzkräfte temporär voll gesperrt.

Als Ursache des Brandes wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)