Aufatmen im Saarland: Vermisste 68-Jährige wohlbehalten zurück

SAARLOUIS/LEBACH. Wie von lokalo.de berichtet, teilte die Polizei Saarlouis gestern mit, dass die 68-jährige Maria T. aus Lebach seit 10.00 Uhr am selben Tage vermisst wurde.

Frau T. war letztmalig vor dem DRK-Krankenhaus in der Vaubanstraße in Saarlouis gesehen worden. Von dort hatte sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Es wurde befürchtet, dass sie orientierungslos sei und sich alleine in der Öffentlichkeit nicht mehr zurechtfinde.

Nun hat die Polizei Saarlouis gute Neuigkeiten in dem Fall: Frau T. sprach am 11.6.2025, gegen 19 Uhr, im Stadtgebiet von Saarlouis Passanten an. Diese alarmierten den Rettungsdienst, so dass Frau T. in der Folge wohlbehalten zurück ins Krankenhaus verbracht werden konnte.