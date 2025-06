Saarland: 68-jährige Maria T. vermisst – möglicherweise orientierungslos

SAARLOUIS/LEBACH. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, wird seit Mittwoch, 11.06.2025, 10.00 Uhr, Frau Maria T., wohnhaft in Lebach (OT: Steinbach), vermisst.

Frau T. ist 68 Jahre alt, 162 cm groß und hat eine kräftige Figur. Sie hat kurze, graue Haare und führt eine Gehhilfe (sog. Stehstock) mit.

Zuletzt war sie mit einer beigefarbenen Sommerjacke und hellen Schuhen bekleidet. Außerdem trägt sie eine Brille und humpelt leicht.

Möglicherweise ist sie orientierungslos und findet sich alleine in der Öffentlichkeit nicht mehr zurecht. Sie wurde letztmalig vor dem DRK-Krankenhaus (Vaubanstraße) in Saarlouis gesehen. Von dort hat sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel.: 06831/9010 entgegen.