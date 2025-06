Saarland: Mann schmeißt Möbel aus viertem Stock auf Bundesstraße

HOMBURG. Am 12.6.2025, gegen 1.55 Uhr, warf ein Mann, vermutlich in psychischen Ausnahmezustand, Teile seines Hausstands aus dem vierten Stockwerk eines Mehrparteienanwesens auf die Fahrbahn der Zweibrücker Straße (B423) in Homburg. Hierdurch bereitete der Beschuldigte erhebliche Verkehrshindernisse auf der Fahrbahn der Zweibrücker Straße und den angrenzenden Gehwegen.

Die anfahrenden Einsatzkräfte wurden von unbekannten Autofahrern, die den Gefahrenbereich passiert und potentiell gefährdet wurden, gewarnt. Diese Autofahrer, andere gefährdete Personen sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)