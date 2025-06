Medizinischer Notfall: 23-jähriger Pkw-Fahrer kracht in Bushaltestelle

HEUSWEILER. Am Montag, den 10. Juni 2025, ereignete sich gegen 17.40 Uhr in der Völklingerstraße in Heusweiler ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bushaltestellenschild. Der 23-jährige Fahrzeugführer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ursache ermittelt: Fahrer verlor Kontrolle durch medizinischen Notfall

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Ursache für das Abkommen von der Straße ein internistischer Notfall des Fahrers. Infolgedessen verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ein Sachverständiger wird möglicherweise hinzugezogen, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

Glück im Unglück: Keine Personen an der Haltestelle

Ein glücklicher Umstand des Unfalls ist die Tatsache, dass sich zum Zeitpunkt der Kollision keine wartenden Fahrgäste im Bereich der Bushaltestelle befanden. Dies verhinderte potenziell schwerwiegendere Folgen für Unbeteiligte.

Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand erheblicher Sachschaden, sodass es nicht mehr fahrbereit war. Auch das Bushaltestellenschild wurde beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.