Himmelsspektakel: Erdbeermond am Nachthimmel über der Region

TRIER. Der Vollmond im Juni wird Erdbeermond genannt. Auch wenn er zurzeit recht weit von der Erde entfernt ist, erscheint er kurz nach dem Aufgehen besonders groß. Dafür gibt es einen konkreten Grund.

Mit dem Junivollmond steht am Mittwoch über Deutschland ein sogenannter Erdbeermond. In Trier geht am Mittwochabend der Mond gegen 22.39 Uhr auf.

Der Erdbegleiter ist am Mittwochabend noch etwa 398.000 Kilometer von unserem Planeten entfernt. Aber am Mittwoch, 11. Juni, wird der Vollmond in einer so tiefen Bahn über den Horizont wandern wie seit 18 Jahren nicht mehr – und dann eben wieder 2043 – und erscheint uns wesentlich größer.

Wenn das Wetter mitspielt, und die Voraussagen sind gut, wird der Mond vermutlich ein wenig blassrot am Nachthimmel erscheinen. Die spezielle Bezeichnung für den Vollmond im Juni stammt wohl von der Erntezeit der Erdbeeren, zu der dieses Mondphänomen auftaucht. Der Erdtrabant rückt am Mittwoch besonders nah an den Horizont, was ihn besonders groß und farbig erscheinen lässt.

Das uns der Mond dann besonders groß vorkommt, ist allerdings eine optische Täuschung: Jeh tiefer der Mond steht, je besser können wir ihn mit Bäumen, Häusern und anderen Objekten vergleichen. Und so erscheint uns der Erdtrabant einfach „riesengroß“. Steht er hoch am Himmel, fehlt diese Vergleichsmöglichkeit für das menschliche Auge.

Die Wetterbedingungen für das Schausppiel „Erdbeermond“ sollen am Mittwochabend annähernd ideal sein.