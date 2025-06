++ Aktuell: Schock-Fund bei Hermeskeil – Tote Frau an Landstraße entdeckt ++

HERMESKEIL. Schockierende Entdeckung am frühen Morgen: An der Landstraße L151 bei Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ein Zeuge entdeckte den leblosen Körper an einer Wegeinfahrt und alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Doch für die 28-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Die eintreffenden Sanitäter konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie lange sie bereits dort lag und unter welchen Umständen sie gestorben ist – das ist bislang völlig unklar.

Umstände bislang noch unklar

Nach Angaben der Polizeiinspektion Hermeskeil ist die Todesursache derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob ein medizinischer Notfall vorlag, ein Unglück geschah – oder sogar eine Straftat im Raum steht – bleibt vorerst offen.

„Die Umstände sind aktuell völlig unklar. Wir schließen derzeit nichts aus“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Noch am Vormittag sicherten Beamte Spuren am Fundort. Auch ein Rechtsmediziner wurde hinzugezogen. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.