RLP: Feuer in Dachgeschosswohnung – Bewohner mit Hubschrauber ins Krankenhaus

HAMM (SIEG). Ein Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) schwer verletzt worden. An dem Mehrfamilienhaus sei zudem vermutlich ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Feuer sei in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache in der Dachgeschosswohnung in Hamm (Sieg) ausgebrochen. Drei der vier Hausbewohner retteten sich demnach nach draußen. Der 46 Jahre alte Bewohner der Brandwohnung sei von der Feuerwehr ins Freie gebracht worden. Ein Hubschrauber habe ihn in eine Spezialklinik geflogen. Die Dachgeschosswohnung ist dem Sprecher zufolge nun vorerst unbewohnbar. (Quelle: dpa)