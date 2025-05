Saarland: Brand in Mehrparteienhaus – drei Verletzte, 70 Menschen evakuiert

Eine Wohnung in Püttlingen steht in Flammen. Rund 70 Menschen müssen das Gebäude verlassen.

PÜTTLINGEN. Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Püttlingen sind drei Menschen verletzt worden. Sie hätten nach derzeitiger Kenntnis leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei in Völklingen. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung im Haus ausgebrochen.

Rund 70 Menschen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Zur möglichen Brandursache gab es noch keine Angaben. Die betroffene Wohnung in einem oberen Stockwerk habe «in Vollbrand» gestanden. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag zunächst noch an. Die entstandene Schadensumme sei noch unklar, sagte der Sprecher. (Quelle: dpa)