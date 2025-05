Luxemburg: Betrunkene Pöbler in Arrest gebracht – Gefahr für sich und andere

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducle meldet für den gestrigen Donnerstag mehrere Fälle, in denen aggressive betrunkene Pöbler in Arrest verbracht werden mussten.

Am 15.5.2025 wurde der Police Grand-Ducale gegen 16.40 Uhr eine verletzte Person in Nähe der rue de l’Église in Petingen gemeldet. Am Ort des Geschehens eingetroffen, fanden die Beamten die gemeldete Person vor. Ersten Informationen nach hatte der stark alkoholisierte Mann grundlos angefangen andere Passanten anzupöbeln. Woher seine Verletzungen stammten, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Als er von den Rettungsdiensten behandelt werden sollte, begann der Mann jedoch, diese sowie die Polizeibeamten zu beleidigen. Da er immer aufbrausender wurde, musste er seitens der Polizeibeamten immobilisiert werden. Er wehrte sich weiterhin gegen jeglichen Versuch, seine Wunden zu verarzten, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wehrte er sich dermaßen, dass er nur mit Hilfe von mehreren Polizeibeamten immobilisiert werden konnte. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde er aufgrund seines Zustands im Arrest untergebracht.

Auf der Place de la Gare im hauptstätischen Bahnhofsviertel wurden Polizeibeamte gegen 17.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der dort offensichtlich betrunken Passanten verbal belästigte. Der Aufforderung der Beamten, dies zu unterlassen, kam der Mann zunächst nach. Etwa eine Stunde später konnte er jedoch in der rue Joseph Junck in noch schlechterer Verfassung erneut angetroffen werden. Da er so stark torkelte, dass er drohte, auf die Straße zu fallen, und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden Ihn im Arrest unterzubringen.

Bereits am frühen Nachmittag wurde der Polizei in der rue de la Gare in Ettelbrück ein stark alkoholisierter Mann gemeldet, der ein abgestelltes Motorrad beschädigt habe. Er konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Aufgrund seines Zustands und der Tatsache, dass auch er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)