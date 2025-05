Trier: Vollsperrung in der Bergstraße – Busse werden umgeleitet

TRIER. Aufgrund von Bauarbeiten wird die Bergstraße ab Montag, 19. Mai bis voraussichtlich Freitag, 30. Mai 2025 für den Verkehr voll gesperrt. Die Busse der Linie 14 fahren in diesem Zeitraum von der Hochschule kommend bis zur Haltestelle Mustorstraße ihre normale Route und werden im Anschluss über die Weimarer Allee und die Olewiger Straße zur Sickingen Straße umgeleitet.

Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Busse der Linie 88 in Richtung Pluwig fahren bis zur Haltestelle SWT Stadtwerke ihre gewohnte Route und werden im Anschluss ebenfalls über die Weimarer Allee und die Olewiger Straße zur Sickingen Straße umgeleitet. Die Rückfahrt erfolgt auch hier in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Fragen steht Ihnen das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)