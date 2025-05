Trier: Feuerwehr Kürenz feiert gut besuchtes Fest zum 125-jährigen Jubiläum

TRIER. „Feuerlöschgesellschaft Kürenz“ – unter diesem Namen wurde die Freiwillige Feuerwehr Kürenz am 4. August 1900 gegründet. Nun feierte die Feuerwehr ihr 125-jähriges Jubiläum.

Aus dem ehemals selbstständigen Dorf Kürenz wurde 1930 ein Trierer Stadtteil, aus der ehemals selbstständigen Feuerwehr ein Teil der Feuerwehrfamilie in der Stadt Trier. Drei Feuerwehrfrauen und 26 Feuerwehrmänner tragen im Ehrenamt ihren Teil dazu bei, dass der Brand- und Katastrophenschutz in der Stadt gewährleistet wird. Einsatzgebiete des Löschzugs sind neben Alt- und Neu-Kürenz auch Trier-Nord mit Nells-Ländchen und Maximin. Neben den Brandeinsätzen bilden Unwetter- und Hochwassereinsätze die häufigsten Alarmierungsgründe. Auch bei Vermisstensuchen oder Evakuierungseinsätzen sind die Männer und Frauen um Wehrführer Stephan Kuhn stets zur Stelle. Im Stadtteil beteiligen sie sich außerdem ebenfalls im Ehrenamt an Ereignissen wie dem Martinszug, der Fronleichnamsprozession oder am Volkstrauertag.

Dass die Feuerwehr im Stadtteil bestens integriert ist, zeigte auch der gute Besuch der Jubiläumsfeier am vergangenen Wochenende. Im und um das Gerätehaus am Grüneberg herum (bei dessen Bau von 1998 bis 2000 die Feuerwehr tatkräftig angepackt hatte) wurde zwei Tage lang gefeiert. Mit Musik, gutem Essen und Trinken, aber auch mit dem Zehnkampf der Jugendfeuerwehren, einer Vorführung, wie man einen Fettbrand löscht, und vor allem, wie man es nicht tun sollte sowie einer Löschübung der Kürenzer Jugendfeuerwehr. Die besteht aus vier Mädchen und zwölf Jungs, die den Nachwuchs sicherstellen und dafür sorgen, dass man sich wohl auch um ein weiteres Jubiläumsfest des Löschzugs in einigen Jahren keine Gedanken machen muss.

Ranghöchster Gratulant war am Sonntag aus dem Stadtvorstand der für die Feuerwehr zuständige Dezernent Ralf Britten, der die Arbeit der Kürenzer Wehrfrauen und Männer würdigte und für ihr großes ehrenamtliches Engagement dankte. Außerdem konnte er eine ganze Reihe von Beförderungen vornehmen und gleich drei neue Wehrmänner begrüßen, die in vielen Stunden ehrenamtlicher Lernarbeit die Ausbildung zum Truppmann absolviert haben. Im Einzelnen:

Neue Wehrleute: Youssef Makdesi, Alexandru Mezei, Yannis Nawrocki:

Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau: Lara Weidert;

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Simon Schnell, Jens Landsmann, Matthias Kern, Ruben Erz;

Beförderung zum Oberlöschmeister: Martin Engemann

Beförderung zum Brandmeister: Philipp Erz

Beförderung zum Oberbrandmeister: Michael Feiler (stellv. Wehrführer) (Quelle: Stadt Trier)