Trier: Diebstähle aus PKWs im Stadtgebiet – Geldbeutel und Musikbox weg

TRIER. Die Polizei Trier meldet zwei Diebstähle aus PKWs im Stadtgebiet in der letzten Woche.

So schlugen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 1. Mai, 23.30 Uhr, und Freitag, 2. Mai, 8 Uhr, die Seitenscheibe eines blauen Skoda Fabia in der Hornstraße in Trier ein. Der oder die Täter entwendeten eine Musikbox.

Ferner entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 2. Mai, auf Samstag, 3. Mai, zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr aus einer Mercedes-Benz V-Klasse in der Jägerstraße einen Rucksack und einen Geldbeutel.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651/983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)