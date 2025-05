Kaiserslautern und Mainz vor wichtigen Derbys – Aufstieg und Europapokal

MAINZ/KAISERSLAUTERN. Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga seine Chance auf den Einzug in den Europapokal wahren. Die Mainzer treffen zum Abschluss des 32. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) im Derby auf Eintracht Frankfurt.

Mit einem Heimsieg wären die 05er weiter voll im Rennen um das internationale Geschäft. Allerdings wartet der FSV seit sechs Partien auf einen Sieg. Verzichten muss Mainz-Coach Bo Henriksen womöglich auf die zuletzt angeschlagenen Anthony Caci und Moritz Jenz.

Richtungsweisend ist der 32. Spieltag auch für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Der FCK ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Südwest-Derby und direkten Duell der Verfolger beim Karlsruher SC gefordert. Gewinnt der FCK, dürfen sich die Pfälzer nach wie vor Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Bei einer Niederlage wäre die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht vermutlich raus aus dem Rennen. (Quelle: dpa)