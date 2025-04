TRIER: Eigene Texte auf der Stadtlesen-Bühne präsentieren

TRIER. Für Autorinnen und Autoren gibt es am Samstag, 14. Juni, 18 Uhr, im Rahmen des Stadtlesen-Festivals in Trier erstmals die Möglichkeit, selbst geschriebene Texte in einer rund 15-minütigen Lesung auf der Bühne auf dem Trierer Domfreihof zu präsentieren.

Dieses Angebot ist gedacht für Menschen, die ihre Texte mit anderen teilen möchten.

Wegen der vielen Anfragen zu diesem Angebot in den letzten Jahren bittet die Stadtbücherei als Mitveranstalter alle Interessierten um eine Bewerbung bis Donnerstag, 22. Mai, an die Mail-Adresse lesewerkraum @trier.de. Nötig sind ein kurzes Anschreiben mit Angaben zur Person, eine zweiseitige Leseprobe und eine Zusammenfassung des eingereichten Textes. Eine unabhängige Jury wählt dann aus den Bewerbungen drei Menschen aus, die ihre Texte beim Stadtlesen auf der Domfreihof-Bühne präsentieren. Die Wissenschaftliche Bibliothek und die Stadtbücherei begleiten dann die Jury bei ihrem Auswahlprozess.

Das Stadtlesen-Festival macht bereits zum zehnten Mal Station in Trier. Der Domfreihof verwandelt sich dann wieder in eine große Open-Air-Lese-Oase mit zahlreichen Büchern, Sitzsäcken und Hängematten sowie vielfältigen Lesungen auf der Bühne. Das städtische Bildungs- und Medienzentrum bereitet in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern erneut ein vielfältiges Programm für die ganze Familie vor. Weitere Infos zu dem gesamten Festival, das wieder in verschiedenen Städten stattfindet: www.stadtlesen.com

Eine weitere Lesung mit selbstgeschriebenen Texten in Trier ist nach Angaben der Stadtbücherei im Herbst geplant: am Tag der Bibliotheken am Freitag, 24. Oktober, in der Stadtbücherei im Palais Walderdorff. Der Bewerbungsschluss per E-Mail ist dann am Mittwoch, 1. Oktober.