Trier: Lkw-Fahrer rammt Pkw und flüchtet

TRIER. Wie die Polizeiinspektion Trier mitteilt, kam es am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 11.15 Uhr in der Trierer Südallee zu einem Verkehrsunfall.

Ein Lkw mit Auflieger befuhr die Südallee in Richtung Kaiserthermen. An der Einmündung Südallee/Saarstraße bog der Lkw nach rechts in die Saarstraße ab. Hierbei übersah er vermutlich den auf der Spur links neben ihm geradeausfahrenden Pkw der Marke Ford, der bei diesem Abbiegemanöver durch den ausscherenden Auflieger touchiert und nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-983-44150 zu melden.