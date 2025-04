TRIER: Darlehen vom Land – Förderbescheid an Wohnungsgenossenschaft in Millionenhöhe

TRIER. Das Land Rheinland-Pfalz fördert mit Unterstützung durch Mittel des Bundes den Neubau von elf bezahlbaren und klimagerechten Mietwohnungen in Trier: Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen und ISB-Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Link überreichten im Beisein des Oberbürgermeisters Wolfram Leibe und des Ortsvorstehers Dirk Löwe den Förderbescheid an Herbert Schacherer, Geschäftsführender Vorstand der WOGEBE.

Insgesamt entstehen in der Thyrsusstraße in Trier elf Wohneinheiten. Die geförderten Wohnungen sind für Haushalte mit geringem Einkommen 30 Jahre gebunden und ermöglichen durch eine Photovoltaik-Anlage die Gewährleistung von Mieterstrom.

„Mit unseren vielfältigen Landesprogrammen der sozialen Wohnraumförderung sind wir in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das funktioniert jedoch nur gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern, die die Projekte direkt vor Ort umsetzen. So erhält die WOGEBE nicht nur Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro, sondern auch Tilgungszuschüsse in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Diese Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden und sind ein bewährter Bestandteil unserer rheinland-pfälzischer Förderprogramme“, so Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen.

„Mit der Umsetzung des Bauvorhabens Thyrsusstraße 30 können wir die wichtige Entwicklungsstrategie für das Stadtviertel abschießen. Seit 2014 konnten damit vier Bauprojekte mit insgesamt 85 bezahlbaren Wohnungen errichtet werden. Unser Ansatz war eine Mischung aus geförderten und frei finanzierten Wohnungen sowie gemeinschaftliche Wohnprojekte“, sagte Herbert Schacherer, Geschäftsführender Vorstand der WOGEBE.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe betonte: „Mit der Umsetzung des letzten von insgesamt vier Bausteinen des Vorhabens der WOGEBE in der Thyrsusstraße wird nicht nur das Angebot an bezahlbarem Wohnraum ausgebaut, sondern auch ein klares Zeichen für eine sozial ausgewogene und zukunftsgerichtete Stadtentwicklung in Trier gesetzt. Das Projekt zeigt, wie durch eine enge Zusammenarbeit von Stadt, Land und Wohnungswirtschaft lebenswerte gemischte Quartiere entstehen können. Ich danke der WOGEBE und dem Land Rheinland-Pfalz für ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung in Trier-Nord.“

„Ich bin froh, dass der Lückenschluss nach drei Jahren vollzogen ist. Das Gesamtbild der Thyrsusstr wird dadurch nochmal aufgewertet. Schon die ersten drei Projekte haben die Atmosphäre in Trier Nord positiv verändert, der soziale Wohnraum wird hier dringend benötigt. Ich wohne selbst im Nachbarhaus und freue mich auf den gemeinschaftlichen Solarstrom“, so Ortsvorsteher Dirk Löwe.

„Es freut uns sehr, dass wir diese Projekte fördern können und dadurch einen großen Schritt in Richtung bezahlbares und klimagerechtes Wohnen in Trier ermöglichen“, sagte ISB-Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Link. Durch die Förderung sei es möglich, die Wohnungen für 7,45 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für Haushalte mit geringen Einkommen zu vermieten.