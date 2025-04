Autoscheibe mit Kanaldeckel eingeworfen: Wochenend-Bilanz der Polizei Trier

TRIER. Mit insgesamt 185 erfassten Einsatzlagen (davon 29 Strafanzeigen und 24 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches, verlängertes Wochenende hinter den Beamten der Polizeiinspektion Trier. Neben der Begleitung einer Demonstration im Innenstadtbereich kam es zu folgenden Einsatzgeschehen:

Sachbeschädigung an Imbisswagen

Am 21.4.2025, gegen 4.00 Uhr, wurde der Polizei Trier mitgeteilt, dass eine Person eine unbekannte Substanz in einen Imbisswagen in der Nikolaus-Theis-Straße in Trier versprüht habe. Vor Ort konnte keine Person mehr angetroffen werden, woraufhin Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Es konnte eruiert werden, dass eine bislang unbekannte Person im Inneren des Imbisswagens eine orangefarbene Substanz versprüht hatte. Dabei wurde eine Sprühdose in den Innenraum gehalten, dieser aber nicht betreten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte bislang kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Trier in Verbindung zu setzen (Telefon: 0651-983-0).

Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Nacht vom 18.4. auf den 19.4.2025 kam es in der Herzogenbuscher Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines PKWs mithilfe eines Kanaldeckels eingeworfen. Anschließend wurde die Tür geöffnet und das Fahrzeug durchwühlt. Nach erster Sichtung des Geschädigten kam es zu keinem Diebstahl. Etwaige Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich mit der PI Trier in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)