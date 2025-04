Trier: Requiem verstorbenen Papst Franziskus im Dom geplant

TRIER. Zwölf Jahre prägte Papst Franziskus die katholische Kirche. Mit 88 Jahren ist der Argentinier am Ostermontag, 21. April, verstorben. Auch die Menschen im Bistum Trier trauern um das kirchliche Oberhaupt.

Alle Gläubigen sind eingeladen, am Mittwoch, 30. April, um 19 Uhr in der Hohen Domkirche Trier gemeinsam mit Bischof Dr. Stephan Ackermann ein Requiem (Totenmesse) für den verstorbenen Papst mitzufeiern. Zusätzlich lädt der Trierer Generalvikar Dr. Ulrich von Plettenberg dazu ein, dass auch in den Pfarr- und Klosterkirchen an einem der nächsten Tage ein Requiem zum Gedenken an den verstorbenen Papst gehalten wird. Und in möglichst allen Kirchen des Bistums soll bis zum Tag des Begräbnisses täglich um 12 Uhr für etwa eine Viertelstunde ein feierliches Trauergeläut gehalten werden.

Im Trierer Dom wird am Dienstag (22. April) zudem ein Gedenkort eingerichtet, an dem die Gläubigen ein Gebet für den verstorbenen Papst sprechen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen können. (Quelle: Bistum Trier)