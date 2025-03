++ Feuerwehr-Großeinsatz in Trierer Saarstraße – Dachstuhl komplett in Flammen ++

TRIER. Ein Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Trier gesorgt. Wie die Stadt mitteilt, wurde die Feuerwehr kurz vor 19 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines zweigeschossigen Hauses in der Saarstraße bereits in Vollbrand.

Der Rauch war in weiten Teilen der Südstadt sichtbar. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand – das Gebäude war nicht bewohnt.

Über 85 Einsatzkräfte im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von über 85 Einsatzkräften an. Neben der Berufsfeuerwehr Trier waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Stadtmitte, Olewig, Euren, Irsch und Ehrang an den Löscharbeiten beteiligt. Diese gestalteten sich aufgrund der Lage des Brandes zunächst schwierig und waren nur über Drehleitern von der Saarstraße aus möglich.

Auch Rettungsdienst und Stadtwerke waren vor Ort, ebenso die Führungsebene der Berufsfeuerwehr.

Haus schwer beschädigt – Ursache noch unklar

Das aktuell unbewohnte Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat noch am Abend Brandermittler zur Klärung der Hintergründe hinzugezogen.

Vollsperrung der Saarstraße – Buslinien betroffen

Im Zuge des laufenden Einsatzes (Stand: 21 Uhr) muss die Saarstraße zwischen Kentenichstraße und Hohenzollernstraße vollständig gesperrt werden. Auch mehrere Buslinien in Trier-Süd können den Bereich vorübergehend nicht anfahren.