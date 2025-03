Update Brand Saarstraße: Feuerwehr-Einsatz in Trier-Süd dauert an

TRIER. Der Dachstuhlbrand in Trier-Süd beschäftigt die Einsatzkräfte auch Stunden nach Ausbruch des Feuers weiterhin intensiv.

Am späten Abend, gegen 22:45 Uhr, trafen Höhenretter der Berufsfeuerwehr Trier sowie ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) an der Einsatzstelle in der Saarstraße ein.

Ziel ist es, die Standsicherheit des durch den Dachstuhlbrand stark beschädigten Gebäudes zu beurteilen.

Ein zentrales Problem: Die Drehleiter konnte den hinteren Bereich des Gebäudes nur schwer erreichen, was die Nachlöscharbeiten erheblich verzögert.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Feuerwehreinsatz noch mehrere Stunden andauern wird.