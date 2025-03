++ Saarland: 60-jährige Claudia S. vermisst – psychische Erkrankung ++

FRIEDRICHSTHAL-BILDSTOCK. Seit dem 22.3.2025 wird die 60-jährige Claudia Schwenk aus Friedrichsthal-Bildstock vermisst. Letztmalig wurde Frau Schwenk am Morgen des 22.3.2025, gegen 10.35 Uhr, fußläufig in der Illinger Straße in Richtung Ortsmitte Bildstock gesehen.

Frau Schwenk leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Zur Personenbeschreibung der Vermissten liegen folgende Angaben vor:

– 163 cm groß

– 53 kg schwer

– kurze, grau/blonde Haare

– Besonderes Merkmal: ältere Platzwunde (ca. 15 cm) am Hinterkopf

– Bekleidung: roter Wintermantel mit schwarzem Fell, schwarze Jeans, beiger Schal, weiße Sneaker der Marke Puma, schwarze Umhängetasche, orange-farbene Einkaufstasche aus Stoff der Fa. Netto

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der Frau Schwenk. Wer hat die 60-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/9330 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)