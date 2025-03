PKW auf der A61 in Mittelschutzplanke gedrückt – Fahrer ins Krankenhaus

GENSINGEN. Am gestrigen Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 57-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Baden-Württemberg befuhr mit seinem Fiat die A61 von Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz. Hierbei wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur, um einen vorausfahrenden Lastkraftwagen zu überholen. Beim Spurenwechsel übersah der Fiat-Fahrer einen 62-jährigen Skoda-Fahrer aus der Stadt Dortmund, welcher auf der linken Fahrspur fuhr. Hierbei wurde der Skoda-Fahrer durch den Fiat-Fahrer in die Mittelschutzplanke gedrückt, sodass es zur seitlichen Kollision zwischen den PKWs und der Mittelschutzplanke kam.

Der Skoda-Fahrer wurde zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 9.000 Euro. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)