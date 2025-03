Saarland: Randalierer hat drei offene Haftbefehle – direkt in die JVA

NEUNKIRCHEN. Am Samstag, 22.3.2025, wurde gegen 2.00 Uhr auf den Bliesterrassen eine randalierende männliche Person gemeldet. Letztlich konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass zuvor ein obdachloser, 31 Jahre alter Mann dort auf eine Personengruppe traf und mit dieser zunächst friedlich Alkohol konsumierte.

In der Folge kam es zur verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Störer einen 21-jährigen Mann in den rechten Unterarm biss und weiterhin versuchte, eine 31-jährige Frau zu beißen. Der Störer, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte zunächst durch die Personengruppe fixiert und schließlich an die Polizei übergeben werden. Bei einer anschließenden Personenüberprüfung wird festgestellt, dass gegen den Mann drei offene Haftbefehle vorlagen, weshalb er letztlich einer JVA zugeführt wurde. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)