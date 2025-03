HAUENSTEIN. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 495 bei Hauenstein (Kreis Südwestpfalz) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 56-Jährige die Landstraße am Morgen in Richtung Lug. Dabei sei er in einer Kurve mit einer 67-jährigen entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen, so die Polizei.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde mit weiteren Ermittlungen beauftragt. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden.