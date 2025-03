Es kommt auf die Länge an: Bewohnerparken auch in Mainz teurer

In Koblenz gibt es diese Regelung schon. Nun zieht die Landeshauptstadt nach: Je größer und breiter ein Auto ist, desto tiefer muss für den Parkausweis in die Tasche gegriffen werden.

MAINZ. Das Parken für Anwohner wird in Mainz deutlich teurer. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt orientiert sich bei ihren neuen Preisen an dem Prinzip, das in Koblenz bereits eingeführt wurde: Je größer und breiter ein Auto ist, desto tiefer muss für den Parkausweis in die Tasche gegriffen werden.

Die neue Regelung soll ab Juli gelten, kündigte Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) an.