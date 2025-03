Trier: Zwei Täter attackieren und berauben Mann nahe der Basilika – Angreifer flüchten!

TRIER. Überfall mitten am Nachmittag! Ein Mann wurde am Donnerstag, den 20. März, gegen 15:30 Uhr auf den Treppenstufen zwischen der Basilika und dem Palastgarten von zwei unbekannten Tätern zu Boden gerissen und beraubt. Die Angreifer flüchteten nach der Tat in Richtung Palastgarten – zurück blieb das verletzte Opfer mit einer gestohlenen Armbanduhr.

Täter flüchten nach kurzem Gerangel

Laut Polizei wurde das Opfer zunächst von einem der Angreifer attackiert und zu Boden gerissen. Kurz darauf kam ein zweiter Täter hinzu, und es entwickelte sich ein kurzes Gerangel. Doch dann ließen die Täter plötzlich von ihrem Opfer ab und ergriffen die Flucht – offenbar mit nur einer billigen Armbanduhr im niedrigen zweistelligen Wert.

Der beraubte Mann erlitt eine leichte Verletzung am Ellenbogen durch den Sturz. Warum die Täter so rabiat vorgingen und dann nur mit einer Uhr verschwanden, bleibt unklar.

Fahndung nach den Tätern – Polizei bittet um Hinweise!

Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

🔹 Männlich, südländisches Aussehen

🔹 1,70 m bis 1,80 m groß

🔹 Schlanke Statur

🔹 Dunkle, kurze, glatte Haare

🔹 Schwarz gekleidet

Besonders wichtig für die Ermittlungen: Eine Frau leistete dem Opfer nach der Tat Hilfe – die Polizei sucht sie dringend als Zeugin!

Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die Polizei Trier!

🚨 Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 📞 0651 983-43390 zu melden.