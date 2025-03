BITBURG. Der Beda-Markt hat bei strahlendem Sonnenschein wieder einmal für einen wahren Besucheransturm in Bitburg gesorgt. An beiden Markttagen war die Innenstadt mit Menschen gefüllt, und auch in den Gewerbegebieten Merlick und Saarstraße gab es kaum ein Durchkommen.

Zum 43. Mal veranstaltete die Stadt Bitburg den Beda-Markt. Der Beda-Markt als wichtigste Messe für die heimische Wirtschaft mit seiner großen Anziehungskraft für Aussteller und Besucher zeigte sich im Jahr 2025 wieder von seiner besten Seite.

Zum Auftakt trafen sich am Samstagmorgen zahlreiche Gäste, Aussteller und Besucher im Besucherzentrum der Kreissparkasse Bitburg-Prüm. Dort fand die schon traditionelle Diskussionsrunde zur Eröffnung statt. Mit dabei waren Gewerbevereins-Vorsitzender Lars Messerich, KSK-Vorstand Rainer Nickels, Volksbank-Vorstand Andreas Theis, Edith Billigmann vom Wochenspiegel, die Sprecherin der Autohändler, Kamilla Bujara, und Bürgermeister Joachim Kandels. Unter den Gästen waren Landrat Andreas Kruppert, die Abgeordneten der Region sowie die Bürgermeister der umliegenden Verbandsgemeinden.

Beim Marktgeschehen selbst gab es zum 43. Beda-Markt einen regelrechten Besucheransturm und damit auch die erhofften Umsätze für Geschäftsleute und Aussteller. Zahlreiche Interessierte waren bereits am Samstagmorgen in den Innenstadt unterwegs, und alle Schauplätze waren sehr gut besucht.

Am Sonntag füllten dann Tausende von Menschen aus der ganzen Region und dem benachbarten Ausland die Bitburger Innenstadt. Dabei ereignete sich allerdings ein Unfall, als eine Metallstange eines an einem Kran befestigten Werbebanners auf einen Mann hinabfiel, der eine Schulterfraktur erlitt (lokalo.de berichtete). Die Stadt Bitburg dankt ausdrücklich allen Einsatz-, Sicherheits- und Ordnungskräften, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Sie verdienen große Anerkennung und haben entscheidend zum Gelingen des Marktes beigetragen. (Quelle: Stadt Bitburg)