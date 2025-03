Region: Kabelzuleitungen durchtrennt – erheblicher Sachschaden in Solarparks

HASBORN/NIEDERÖFFLINGEN. In der Nacht vom Mittwoch, 12.3.2025, auf Donnerstag, 13.3.2025, ereigneten sich zwei Einbrüche in Solarparks in Hasborn und Niederöfflingen im Bereich der L64.

Bislang unbekannte Täter gelangten unberechtigt in die Anlagen und durchtrennten mehrere Kabelzuleitungen zu den Solarpaneelen, um diese zu entwenden. Allerdings beließen die Täter diese an den Tatorten und entfernten sich ohne Diebesgut. Vor allem in Hasborn entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Trier bittet um Hinweise und fragt, wer im relevanten Tatzeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht hat. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier (Telefon: 0651/983-433390). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)