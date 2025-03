Unfall auf dem Beda-Markt: Darum geht es in den Ermittlungen

BITBURG. Am Sonntag, den 16.3.2025, löste sich auf dem Beda-Markt in Bitburg aus nicht geklärter Ursache eine Metallstange eines an einem Kran befestigten Werbebanners und fiel auf einen Mann hinab, der eine Schulterfraktur erlitt (lokalo.de berichtete) Der Mann wurde daraufhin schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht.

Wie nun der Volksfreund unter Berufung auf einen Sprecher der Polizei Trier berichtet, wird im Rahmen der Ermittlungen versucht zu klären, ob fahrlässige Körperverletzung vorliegt. Dabei gehe es darum, ob die Stange möglicherweise nachlässig montiert war. Es sei auch vorstellbar, „dass Materialversagen oder höhere Gewalt wie besonders starker Wind der Grund waren“, so Polizeisprecher Uwe Konz gegenüber dem Blatt.

Falls fahrlässige Körperverletzung vorliegt, kann dem für die Montage verantwortliche Mitarbeiter eine Geld- oder Freiheitsstrafe drohen. Ob die Trierer Staatsanwaltschaft eine Gutachten in Auftrag gibt, ist derzeit noch nicht klar. (Quelle: Trierischer Volksfreund)