++ Region: Sonnenschein und bis zu 22 Grad – danach Regen möglich ++

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es sonnig und für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Danach soll es regnen und gewittern.

BARWEILER. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich die Menschen auf einen frühlingshaften Tag freuen – bevor es am Wochenende ungemütlicher wird. Am Freitag sei es zunächst heiter bis sonnig, im Laufe des Tages zögen aber Wolken aus Südwesten auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Regnen soll es nicht. Mit Temperaturen von maximal 19 bis 22 Grad sei es ungewöhnlich warm. Es wehe ein schwacher und später teils mäßiger Wind, der in Kammlagen zeitweise stark böig auffrische.

Am Samstag werde es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bewölkt sein; gebietsweise komme es zu Schauern. Von Nachmittag an seien auch kurze Gewitter möglich. Das Thermometer zeige indes Höchstwerte von 16 bis 19 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig, im westlichen Bergland gebe es vereinzelt starke Böen.

Am Sonntag bleibe es wechselnd bewölkt, Schauer und kurze Gewitter seien möglich, schrieb der DWD weiter. Die Temperaturen lägen bei maximal 12 bis 17 Grad. Dazu gehe ein meist schwacher Wind, der sich bei Regen und Gewitter böig auffrische. (Quelle: dpa)