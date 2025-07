Terrassentür aufgehebelt: Einbruch in Einfamilienhaus in Saarburg-Beurig

SAARBURG – Am Freitag, den 4. Juli 2025, wurde in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 12:05 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Saarburg-Beurig verübt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen, um die Umstände der Tat aufzuklären und die Verantwortlichen zu identifizieren.

Modus Operandi: Aufhebeln einer Terrassentür und Diebstahl von Wertsachen

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Die Wahl des Zeitfensters am Vormittag, während der üblichen Arbeitszeiten, deutet auf eine gezielte Vorgehensweise hin.

Zeugenaufruf: Hinweise an Kriminalpolizei Trier und PI Saarburg erbeten

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Einbruchs. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Bahnhofstraße in Saarburg-Beurig oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich umgehend zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter der Rufnummer 0651 983-43390 oder die Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 91550 entgegen. Jede Information kann für die Ermittler von Bedeutung sein.