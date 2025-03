Update: Unglücksfall mit Metallstange auf Beda-Markt – Ermittlungen laufen

BITBURG. Wie von lokalo.de berichtet, löste sich auf dem Beda-Markt in Bitburg am gestrigen Sonntag aus nicht geklärter Ursache eine Metallstange eines an einem Kran befestigten Werbebanners und fiel auf eine Person hinab.

Wie sich die Metallstange lösen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Stange und der daran befestigte Werbebanner wurden von der Polizei sichergestellt. Derzeit wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die verletzte Person trug nach derzeitigem Kenntnisstand eine Schulterfraktur davon und verbleibt zur weiteren stationären Behandlung im Krankenhaus. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)