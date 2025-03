Die größte Fraktion besetzt traditionell den Posten des Präsidenten des Parlaments. Zu der Personalie wird ein Vorschlag von Fraktionschef Friedrich Merz erwartet. In der CDU gibt es eine Favoritin.

BERLIN. Führende CDU-Vertreter stellen sich hinter eine Kandidatur von Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin. Er kenne Klöckner seit mehr als 20 Jahren, sagte der sächsische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer vor Beratungen der Parteispitze in Berlin.

Klöckner sei «ein Mensch, der gezeigt hat, dass er zusammenführen kann, dass er Sitzungen leiten kann, der begeistern kann und der im eigenen Wesen auch für Zuversicht steht. Und Deutschland braucht Zuversicht», ergänzte Kretschmer. «Ich glaube, Julia Klöckner wird eine sehr gute Bundestagspräsidentin sein.»

Der neu gewählte Bundestag kommt am 25. März zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bei dieser Sitzung wird dann in geheimer Wahl ein neuer Bundestagspräsident oder eine neue -präsidentin gewählt. Traditionell besetzt die größte Fraktion im Parlament diesen Posten – in der kommenden Legislaturperiode somit die Union.

Für die stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien sei Klöckner eine tolle Frau und Politikerin, der sie alles zutraue – «auch dieses Amt». Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze sagte über die 52 Jahre alte CDU-Schatzmeisterin: «Julia Klöckner ist eine gute Frau und die wird das schaffen.» Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), sagte, der Fraktionschef und CDU-Parteichef Friedrich Merz werde zu geeigneter Zeit einen Vorschlag für die Besetzung des Amts des Bundestagspräsidenten machen.

Julia Klöckner: Journalistin, Weinkönigin, Agrarministerin

Klöckner war von 2018 bis 2021 Bundesagrarministerin im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und gehörte zwischen 2012 und 2022 zur Riege der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden. In der Oppositionszeit nach der Wahl 2021 war sie wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion.

Im Bundestag saß die gelernte Journalistin Klöckner zuvor schon einmal von 2002 und 2011, wechselte dann aber in die Landespolitik in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz. Als Landes- und Fraktionschefin trat sie zweimal als Spitzenkandidatin an – und unterlag einmal nur knapp gegen Amtsinhaber Kurt Beck (SPD) und dann erneut gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Klöckner wurde in Bad Kreuznach geboren und wuchs in einem nahe gelegenen Weingut ihrer Familie auf. Sie wurde 1995 zur Deutschen Weinkönigin gewählt. (Quelle: dpa)