Drogenkontrollen der Polizei Idar-Oberstein: 150 PKWs kontrolliert

IDAR-OBERSTEIN. Am 19.3.2025 führte die Polizei Idar-Oberstein in Kooperation mit der Polizei Birkenfeld sowie der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach verstärkt Verkehrskontrollen in Idar-Oberstein und Umgebung mit dem Schwerpunkt Alkohol- und Drogenerkennung durch. Insgesamt wurden circa 150 PKWs im gesamten Dienstgebiet Verkehrskontrollen unterzogen.

Nur bei zwei Fahrern wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, entsprechende Blutprobenentnahmen wurden angeordnet und Bußgeldverfahren eingeleitet. Dagegen wurde eine Vielzahl von Fahrzeugführern festgestellt, welche ihren Sicherheitsgurt nicht oder nicht ordnungsgemäß angelegt hatten.

Entsprechende Verwarngelder wurden erhoben. Zudem wurde mit dem betroffenen Fahrzeugführern Gespräche geführt, um hinsichtlich der Wichtigkeit des Gurtes während der Autofahrt zu sensibilisieren. In der Gesamtschau konnten jedoch eine überwiegende Anzahl von ordnungsgemäß geführten Fahrzeugen festgestellt werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)