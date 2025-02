Trier: Yildirim triumphiert bei den Süddeutschen Meisterschaften – Zwei Goldmedaillen für den SSV

TRIER.Großer Erfolg für Ömer Burak Yildirim: Bei den diesjährigen Süddeutschen Meisterschaften der „Langen Strecken“, die vom 22. bis 23. Februar 2025 in Bayreuth stattfanden, sicherte sich der talentierte Schwimmer des SSV Trier gleich zwei Goldmedaillen und bewies damit seine herausragende Form.

Über die 1500 Meter Freistil am Samstag fand Ömer zunächst nicht in seinen gewohnten Rhythmus, wie sein Trainer Frank Meyer-Höke berichtete, der ihn nach Bayreuth begleitete. Erst nach 1000 Metern kam er richtig ins Rennen und setzte sich in einem spannenden Schlussspurt gegen seine Konkurrenten aus Karlsruhe, Katzwang und Mainz durch.

Am Tag darauf folgte das 800 Meter Freistilrennen, in das Ömer von Beginn an stark startete. Sein Trainer lobte die Leistung als ein „super Rennen von der ersten Sekunde an“. Mit beeindruckendem Vorsprung von fast zwölf Sekunden sicherte sich Ömer in einer Zeit von 9:52,56 Minuten souverän seinen zweiten Meistertitel.

Mit diesen beiden Siegen führt Ömer nun über beide Strecken die Saisonbestenliste in Deutschland an – ein herausragender Erfolg sowohl für ihn persönlich als auch für den SSV Trier und die Startgemeinschaft Rhein-Mosel.

Doch nach dem Wettkampf ist vor dem nächsten Highlight: Nun beginnt die intensive Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt im Juni, die Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf, bei denen Ömer im Jahr 2024 bereits den dritten Platz belegte.

Das tägliche Training und die kontinuierliche Arbeit haben sich ausgezahlt. Der SSV Trier gratuliert Ömer Burak Yildirim und seinem Trainer Frank Meyer-Höke herzlich zu diesem großartigen Erfolg!