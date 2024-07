Wasserballer des SSV Trier holen den Meistertitel an die Mosel

TRIER. Die erfolgreichste Wasserballsaison seit 30 Jahren liegt hinter den Spielern des SSV Trier, die die abgelaufene Spielzeit mit dem Meistertitel in der Regionalliga Südwest beenden konnten. Erstmals in eine A- und eine B-Gruppe geteilt, wurde die Meisterschaft unter sechs Mannschaften auf Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgespielt.

Bereits nach dem ersten Spieltag im Januar, nach Siegen gegen die Mitfavoriten aus Ludwigshafen (4:20) und dem Meister der Vorsaison aus Friedrichsthal (4:9), war der Mannschaft um Spielertrainer Tams Lassu klar, dass in dieser Saison viel möglich ist. Auch wenn sich das Team in der Folge gegen Neustadt zwei Niederlagen leistete und auswärts in Worms nur zu einem Remis (8:8) gelangte, während man im eigenen Becken ein Torfeuerwerk abbrannte (25:4), erging es den Mitfavoriten um den Titel nicht anders, indem sie ebenfalls viele Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen ließen. Vor dem letzten Spieltag hatten es die Wasserballer von der Mosel mit einem erneuten Sieg gegen Friedrichsthal im eigenen Becken in der Hand, den Meistertitel zu sichern.

Anders als die deutsche Fußballnationalmannschaft im zeitgleich stattfindenden Viertelfinale der Europameisterschaft, kam Trier zu einem nie gefährdeten 12:7 und sicherte sich mit 15 Punkten, vor den Teams aus Friedrichsthal und Neustadt, je 14 Punkte, den ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Spielertrainer Tams Lassu und Kapitän Thomas Herrmann resümierten nach der Partie, dass der Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison dem enormen Kampfgeist der Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit geschuldet ist.

Für Trier spielten in der Saison 2023/2024: Luc Muller (Tor), Tamas Lassu (Spielertrainer), Thomas Herrmann (Kapitän), Wolfgang Ahnen, Nils Krämer, Sebastain Götz, Dirk Selbach, Nils Kreber, Johannes Bröhl, Marius Onofrei, Arnaud Marenne, Yannik Jakobs, Nico von den Benken, Andreas Molter, David Martinez. (Quelle: SSV Trier)