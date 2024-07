Verbotene Zeichen mit dem rechten Arm: Polizei setzt Pfefferspray ein

LOSHEIM am SEE. Am Donnerstag, 11.7.2024, gegen 14.25 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland von den Kollegen der Polizeiinspektion Merzig zur Fahndung nach einer Person in die Ortslage Losheim gebeten.

Ein 37-jähriger Mann aus Merzig, welcher zuvor aggressiv und beleidigend in der Buslinie von Merzig nach Losheim gegenüber anderen Personen aufgetreten war und dabei auch verbotene Zeichen mit seinem rechten Arm ausgeführt hatte, sollte sich möglicherweise in Losheim am See aufhalten. Die Person konnte von den Beamten dort festgestellt werden.

Im Rahmen der Identitätsfeststellung verhielt sich der Mann weiterhin unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Als er die Fäuste ballte und schreiend auf die Beamten zulief, konnte er durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt und anschließend fixiert werden. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Er stand vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)