Eijeijei: Streit beim Bäcker endet mit Eierwürfen

SPEYER. Eine Verkäuferin ist in ihrer Bäckerei in Speyer von einer Kundin mit Eiern beworfen worden – und hat sich daraufhin in gleicher Manier gewehrt.

Die 45 Jahre alte Kundin und ihr Ehemann wollten am Mittwochabend in dem Geschäft Backwaren kaufen, wie die Polizei mitteilte. Weil die Auslage leer und das Gewünschte nicht mehr da war, soll es zur Auseinandersetzung mit der Verkäuferin gekommen sein. Der Streit habe sich hochgeschaukelt, so die Polizei.

Verkäuferin wirft mit Eiern zurück

Die Kundin habe im Verlauf der Auseinandersetzung mit hartgekochten Eiern nach der Verkäuferin geworfen. Um sich zu wehren, habe die 49-Jährige auch nach den von ihr zum Verkauf angebotenen Eiern gegriffen und diese geworfen. Beide Frauen hätten jeweils mehr als ein Dutzend Eier geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Der Ehemann der erbosten Kundin soll der Verkäuferin zusätzlich Gewalt angedroht haben.

Körperlich verletzt wurde nach Polizeiangaben bei dem Streit niemand. Gegen die beiden Eierwerferinnen ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann eingeleitet.